Нур-Султан, , 09:53 — REGNUM

Министерство иностранных дел Казахстана планирует способствовать запуску 30 крупных проектов с иностранным участием до конца 2019 года. Об этом 23 июля заявил министр финансов республики Алихан Смаилов на заседании правительства, сообщает агентство «КазТАГ».

По его словам, в республике ведется мониторинг 185 крупных проектов с иностранным участием на сумму $50 млрд. Министр отметил, что для мониторинга ситуации на рынке инвестиций сформирован проектный офис правительства, в котором действует 14 рабочих групп.

Смаилов добавил, что работа в данном направлении ведется за счет проактивного метода привлечения инвестиций, который заключается в выстраивании системы «посольство — центр — регионы».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на заседании правительства поручил государственным органами и национальным холдингам активизировать работу по привлечению иностранных инвестиций.

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