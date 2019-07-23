Москва, , 09:44 — REGNUM

В России в 2018 году было произведено почти 48 тонн осетровой икры, а средняя оптовая цена за килограмм составила около 42 тыс. рублей, что в 2,5 раза ниже, чем в 2010 году. Об этом РИА Новости рассказал глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев.

По его словам, на снижение цены оказало влияние несколько факторов. Так, в 2010 году основной объем производства приходился на самую дорогую икру белуги. Также на цену влияет способ добычи.

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Существует так называемая «дойная» икра, которая добывается с помощью введения в рыбу специальных препаратов, которые ускоряют выброс икры. Также есть «забойная» икра, когда рыбу доращивают до определенного возраста, после чего забирают икру, такой продукт более качественный и дорогой.

Однако главный фактор снижения цены — увеличение предложения. Этому способствует развитие в стране аквакультуры и рост импорта из Китая, в том числе контрабанды, заключил Зверев.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в России добыли 5,03 млн тонн водных биоресурсов, что на 5,1% больше, чем в 2017 году. Такой показатель стал рекордным за 26 лет. Всего на сегодняшний день в российских водах работает 476 рыбопромысловых судов, за пределами исключительной экономической зоны России — 79 судов.

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