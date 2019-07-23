Чебоксары, , 09:38 — REGNUM

Прокуратура Чувашии вступилась за жителей Шумерли, которые остались без горячей воды в связи с банкротством муниципального предприятия «Теплоэнерго». В надзорном ведомстве вышли в суд, который удовлетворил требование о признании незаконными действий администрации по прекращению подачи воды, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

В ходе проверки было установлено, что в Шумерле подача горячего водоснабжения от семи котельных МУП «Теплоэнерго» прекратилась с 21 мая 2019 года. Причиной стало решение Арбитражного суда Чувашии о признании шумерлинского МУП «Теплоэнерго» несостоятельным (банкротом), «в связи с чем оно не могло осуществлять деятельность по передачи тепловой энергии».

«По результатам проверки прокуратурой в суд направлено исковое заявление о признании незаконными действия администрации Шумерли по прекращению оказания абонентам услуги горячего водоснабжения и обязании администрацию города возобновить подачу горячей воды», — говорится в сообщении.

19 июля 2019 года Шумерлинский районный суд удовлетворил требования прокурора, судебное решение не вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая 2019 года на заседании чувашского правительства глава республики Михаил Игнатьев заявил, что в Шумерле на два месяца будет отключена горячая вода и «социальная напряжённость может быть». Тогда в правительстве сослались на строительство блочно-модульных котельных в городе и модернизацию сети.

Напомним, иск о банкротстве МУП «Теплоэнерго» был подан в конце июля 2014 года, 9 октября введено наблюдение. По итогам внешнего управления в реестр требований входили претензии кредиторов на сумму 285 771 580,31 рубля. Решением Арбитражного суда Чувашии от 25 июля 2017 года предприятие было признано банкротом. До настоящего момента процедура конкурсного производства не завершена. «Теплоэнерго» производило 75% потребляемой городом Шумерля тепловой энергии.

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