Нур-Султан, , 09:36 — REGNUM

В Казахстане планируют запустить пилотный проект «Бюджет народного участия», который будет направлен на привлечение населения к формированию бюджета. Об этом 23 июля заявил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на заседании правительства, сообщает агентство «Казинформ».

На заседании правительства поднимался вопрос повышения эффективности привлечения иностранных инвестиций. Глава правительства поручил госорганам и национальным холдингам активизировать работу в этом направлении.

Мамин также поднял вопрос повышения качества жизни населения. По его словам, для развития социальной сферы будут установлены четкие и прозрачные процедуры оказания социальной поддержки нуждающимся.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал действия региональных властей по привлечению инвестиций. Глава государства обратил внимание на неэффективность переговоров с инвесторами.

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