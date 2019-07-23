Элиста, , 09:31 — REGNUM

Годовой план программы технического обслуживания и ремонта оборудования объектов ЖКХ Южного федерального округа выполнен почти на 70%, заявил генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский, выступая на заседании профильной правительственной комиссии в Элисте. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Полностью завершить работы планируем до конца сентября», — сказал Ливинский, отметив, что объем программы ТОиР в 2019 году превысил 6,14 млрд рублей.

Глава Россетей добавил, что в текущем году бюджет ремонтной программы увеличился на 2 млрд рублей, при этом физические объёмы также превышают уровень прошлого года.

Добавим, заседание правительственной комиссии в столице Калмыкии было посвящено обеспечению безопасности электроснабжения в части подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ ЮФО к прохождению отопительного сезона 2019−2020 годов. Встреча прошла под руководством министра энергетики России Александра Новака.

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