Хараре, , 09:32 — REGNUM

В понедельник, 22 июля, в Зимбабве подняли цены на топливо во второй раз в течение недели, передает информационное агентство Reuters.

Управление по регулированию энергетики Зимбабве сообщило, что литр бензина в стране теперь будет стоить 7,45 долларов Зимбабве (около 0,017 долларов США), что на 22% больше прежней стоимости 6,10 долларов (около 0,016 долларов США). Дизельное топливо теперь стоит 7,19 долларов за литр (около 0,017 долларов США), рост цены на него составил 23%.

По словам экономических аналитиков, на фоне роста инфляции увеличение цен на топливо усиливает ценовое давление, особенно в связи с тем, что периодические отключения электроэнергии вынуждают предприятия использовать дорогие дизельные генераторы для питания своих операций.

Цены на дизельное топливо и бензин выросли на 456% в этом году, в соответствии со снижением стоимости местной валюты RTGS, переименованной в доллар Зимбабве в прошлом месяце. Самый большой скачок цен на топливо произошел в январе, составив 150%, что вызвало бурные протесты местных жителей.

Напомним, что 13 июля цены на топливо в Зимбабве были повышены на 16% после того, как министр финансов страны Мтули Нкубе заявил, что топливо в государстве стоит значительно меньше, чем в соседних странах.