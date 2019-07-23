Челябинск, , 09:21 — REGNUM

Муниципальный челябинский горсад им. А. С. Пушкина временно возглавил Игорь Клеин. К своим обязанностям он приступил с 23 июля.

Клеин является заместителем директора учреждения.

Ранее структуру возглавляла Ольга Попова. Но 22 июля она ушла по собственному желанию. Перед этим мэрии города выражали недовольство положением дел с ремонтом подземных переходов на площади Революции. Вопрос с ремонтом на свой контроль взяла врио мэра Наталья Котова.

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