Челябинск, 23 июля 2019, 09:21 — REGNUM
Муниципальный челябинский горсад им. А. С. Пушкина временно возглавил Игорь Клеин. К своим обязанностям он приступил с 23 июля.
Клеин является заместителем директора учреждения.
Ранее структуру возглавляла Ольга Попова. Но 22 июля она ушла по собственному желанию. Перед этим мэрии города выражали недовольство положением дел с ремонтом подземных переходов на площади Революции. Вопрос с ремонтом на свой контроль взяла врио мэра Наталья Котова.
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