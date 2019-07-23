Екатеринбург, 23 июля 2019, 09:19 — REGNUM
Из Екатеринбурга теперь можно долететь прямым рейсом до Доминиканской республики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.
Теперь екатеринбуржцы могут воспользоваться услугами авиаперевозчика Azur Air, который возьмется за транспортировку пассажиров до аэропорта Ла-Романа с периодичностью раз в две недели. Полёт продлится всего 12 часов.
Маршрут откроют 8 ноября.
Напомним, до 2014 года у екатеринбуржцев ещё была возможность долететь прямым рейсом до Доминиканы. Но потом авиаперевозчик Nordwind закрыл это направление.
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