Екатеринбург, , 09:19 — REGNUM

Из Екатеринбурга теперь можно долететь прямым рейсом до Доминиканской республики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Теперь екатеринбуржцы могут воспользоваться услугами авиаперевозчика Azur Air, который возьмется за транспортировку пассажиров до аэропорта Ла-Романа с периодичностью раз в две недели. Полёт продлится всего 12 часов.

Маршрут откроют 8 ноября.

Напомним, до 2014 года у екатеринбуржцев ещё была возможность долететь прямым рейсом до Доминиканы. Но потом авиаперевозчик Nordwind закрыл это направление.

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