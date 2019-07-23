Чебоксары, , 09:15 — REGNUM

В Чувашии подвели промежуточные итоги экспорта зерна и продуктов его переработки. Основные страны-партнёры производителей и экспортёров зерна республики — Иран, Монголия, Польша и Латвия. При этом в Чувашии могут усилить надзор в отношении производителей, так как «в первую очередь от них идет некачественное зерно». Об этом говорилось на совещании, которое провело управление Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области, сообщили ИА REGNUMв ведомстве.

В совещании приняли участие представители минсельхоза Чувашии, республиканского продфонда и хозяйствующих субъектов, занимающихся производством, хранением и оборотом зерна. В ходе встречи были обсуждены вопросы соблюдения правил хранения зерна, борьбы с карантинными и опасными вредителями растений, а также требованиями стран-импортеров при отправке зерна на экспорт.

«Встреча с экспортерами была организована в рамках реализации мер по усилению контроля в отношении зерна, поставляемого на экспорт, в связи с поступлением от ряда стран-покупателей уведомлений о несоответствии экспортируемого зерна требованиям этих стран в области качества и безопасности, а также карантинным фитосанитарным требованиям», — говорят в ведомстве.

Старший государственный инспектор управления Россельхознадзора Светлана Ярусова отметила, что география экспорта и объём отгрузки зерна с территории республики расширяется. В 2017 году из Чувашии на экспорт был отправлен только ржаной солод — загружено 114 тонн в Монголию и Узбекистан. В 2018 году отправлено около 7 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки.

В I полугодии 2019 года отправлено на экспорт 1018 тонн зерна: 350 тонн продовольственной пшеницы и 350 тонн ячменя направлено в Иран, 22 тонны кормовой вики — в Польшу, 260 тонн овса — в Латвию, 36 тонн ржаного солода — в Монголию.

В ведомстве обращают внимание на то, что от участников совещания поступило предложение усилить контрольно-надзорные мероприятия в отношении производителей, так как «в первую очередь от них идет некачественное зерно».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Чувашии, по данным Чувашстата, в хозяйствах всех категорий намолочено зерна в весе после доработки почти 633 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 10,6% (в 2017 году — 707,4 тыс. тонн). Средний сбор зерна с гектара был ниже уровня 2017 года на 8,8%, составив 23,7 центнера.

Напомним, в прошлом году в минсельхозе Чувашии заявляли, что продукция АПК республики экспортируется в 26 стран, при этом 80% агроэкспорта составляет продукция глубокой переработки. В основном экспортируются кондитерские изделия, соусы, кетчуп, горчица, вика кормовая, горох, семена льна масличного, горчица, рожь, ячмень.