Ангарск, Иркутская область, , 08:50 — REGNUM

Объём выпуска дорожных марок битума Ангарской нефтехимической компании (АНХК) в первом полугодии 2019 года увеличился на 23%, сообщила пресс-служба «Роснефти».

В настоящее время установка, вырабатывающая основной компонент асфальтового покрытия, вышла на рекордные показатели — 55 тонн нефтебитумов в час. Таким образом, за три месяца АНХК выпустила 97 тысяч тонн битума.

Отмечается, что в 2019 году компания планирует произвести свыше 180 тыс. тонн битума — на 16% больше, чем годом ранее.

Ангарская нефтехимическая компания — дочернее общество НК «Роснефть». Предприятие является крупнейшим в Восточной Сибири, специализирующемся на выпуске нефтепродуктов и нефтехимии.

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