Ангарск, Иркутская область, 23 июля 2019, 08:50 — REGNUM
Объём выпуска дорожных марок битума Ангарской нефтехимической компании (АНХК) в первом полугодии 2019 года увеличился на 23%, сообщила пресс-служба «Роснефти».
В настоящее время установка, вырабатывающая основной компонент асфальтового покрытия, вышла на рекордные показатели — 55 тонн нефтебитумов в час. Таким образом, за три месяца АНХК выпустила 97 тысяч тонн битума.
Отмечается, что в 2019 году компания планирует произвести свыше 180 тыс. тонн битума — на 16% больше, чем годом ранее.
Ангарская нефтехимическая компания — дочернее общество НК «Роснефть». Предприятие является крупнейшим в Восточной Сибири, специализирующемся на выпуске нефтепродуктов и нефтехимии.
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