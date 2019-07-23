Пермь, , 08:42 — REGNUM

В Перми за два года (с 2017 года) собираемость земельных платежей и сумма поступлений в бюджет города выросла на 20%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Земля Иван Шилов © ИА REGNUM

Чиновники отметили, что положительная динамика стала возможной благодаря внедрению современных удобных способов внесения платежей и претензионной работой. На 1 июля 2019 года, уровень поступлений земельных платежей в бюджет Перми составил 90,4%, что на 4,2% выше, чем за аналогичный период 2018 года и на 20,1% выше уровня 2017 года.

На фоне роста собираемости платежей снижается задолженность. Если за первое полугодие 2017 года общая сумма долга составляла 78,2 млн рублей, то за этот же период 2019 года — 24 млн рублей.

В мэрии подчеркнули, что уровень собираемости земельных платежей — один из знаковых показателей для городского департамента земельных отношений. Его рост свидетельствует о создании эффективной системы сбора земельных платежей.