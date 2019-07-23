Тэгу, Южная Корея, , 08:35 — REGNUM

Южнокорейская авиакомпания Jeju Air запустила новые чартерные рейсы в Монголию. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

Самолет Jeju Air

По их словам, новый маршрут Тэгу — Улан-Батор будет осуществляться два раза в неделю (по средам и субботам) в период с 24 июля по 7 августа. Еще один маршрут Муан — Улан-Батор будет осуществляться два раза в неделю (по вторникам и пятницам) в период с 26 июля по 27 августа.

Согласно данным Корейской туристической организации, в период с 2016 по 2018 года Монголию посетили около 218 500 жителей Южной Кореи. Среди них, 57,4% посещали Монголию в третьем квартале года.

Известно, что компания планирует запустить еще несколько чартерных рейсов, пользующихся высоким спросом в летний период. В частности, планируется запустить чартерные рейсы до Чиангмай (Таиланд), Гаосюна (Тайвань) и Владивостока.