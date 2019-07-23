Новороссийск, Краснодарский край, , 08:13 — REGNUM

Спуск дока и постановку трёх судов на ремонт выполнили специалисты Новороссийского судоремонтного завода, сообщила пресс-служба Новороссийского морского торгового порта.

Суда приняты на ремонт в плавдоке стр. №190. На наливном экологическом танкере «Краб» будут отремонтированы корпусные конструкции. У плавучего дока «Берестечко» грузоподъёмностью 500−600 тонн очистят и покрасят корпус и башни, отремонтируют донно-бортовую арматуру. Противопожарному аварийно-спасательному судну «Нептун» очистят и покрасят корпус. Работы будут выполняться в интересах разных заказчиков.

Новороссийский судоремонтный завод — входит в группу НМТП, крупнейшего российского портового оператора. Предприятие осуществляет эксплуатацию крупнейших судоремонтных мощностей и сухих доков на российском побережье Черного моря.

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