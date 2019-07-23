Нур-Султан, , 08:10 — REGNUM

В Казахстане планируют разработать комплекс мер по росту экспорта несырьевых товаров. Об этом 23 июля заявил министр финансов республики Алихан Смаилов на заседании правительства, сообщает издание Zakon.kz.

По его словам, национальная экспортная стратегия будет пересмотрена с учетом ситуации на мировых рынках. Министр отметил, что Казахстан планирует сосредоточиться на подписании новых контрактов со странами Туркестана, Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Китаем.

Смаилов добавил, что для расширения присутствия на зарубежных рынках планируется запустить сеть торговых представительств за рубежом. Кроме того, планируется принять меры по институциональному закреплению Казахстана в ЕАЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-апреля 2019 года объем экспорта из Казахстана в страны ЕАЭС составил $1,865 млрд, что на 3,8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

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