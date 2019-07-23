Уфа, , 08:07 — REGNUM

Объём строительства жилья в Башкирии в I полугодии по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличился на 13,4%. В структуре жилищного строительства более 66% составляет индивидуальное жилье, сообщает госстрой республики со ссылкой на Башкортостанстат.

Строительство Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным ведомства, за первое полугодие 2019 года в регионе за счёт всех источников финансирования введено 12 404 квартиры общей площадью 986,8 тыс. кв. метров. Это на 13,4% больше, чем было в январе — июне 2018 года.

Доля жилья, построенного населением за свой счёт и с помощью кредитов, составила 66,2%. Жители построили 5849 собственных домов общей площадью 653,3 тыс. кв. метров. Застройщики ввели 333,5 тыс. кв. метров жилья.

Отметим, по последним данным Росстата, в Поволжье в январе — мае 2019 года введено 4996,5 тыс. кв. метров жилья, что на 6,6% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Самые высокие темпы роста — в Чувашии (индекс 169%), Пензенской области (137,8%) и Мордовии (135,9%).

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