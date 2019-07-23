Сеул, , 08:04 — REGNUM

В первой половине 2019 года операционная прибыль южнокорейской компании KIA Motors увеличилась на 71,3%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Согласно опубликованным данным, в первой половине текущего года операционная прибыль компании составила 1,12 трлн вон (~$950,37 млн), что на 71,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. А продажи компании увеличились на 1,2%, до 26,95 трлн вон (~$22,86 млрд).

Операционная маржа также увеличилась на 1,7%, до 4,2%.

Известно, что во втором квартале 2019 года продажи компании увеличились на 3,2%, до 14,56 трлн вон (~$12,35 млрд), а операционная прибыль — на 51,3%, до 533,6 млрд вон (~$452,78 млн).

Кроме того, в первой половине года мировые продажи компании составили 1 352 629 автомобилей, что на 2,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Продажи на внутреннем рынке сократились на 9,3%, до 242 870 автомобилей, за рубежом — на 0,8%, до 1 109 759 автомобилей.