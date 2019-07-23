Уфа, , 07:48 — REGNUM

В Башкирии могут появиться новые индустриальные парки. Определены потенциальные площадки на четырёх территориях. При этом власти отмечают, что из 11 зарегистрированных в республике индустриальных парков осуществляют деятельность семь, поэтому стоит задача по привлечению резидентов, сообщается на сайте правительства региона.

Вопрос об индустриальных парках был поднят на еженедельном совещании в правительстве Башкирии. Их число может вырасти. Об этом сообщил первый замминистра промышленности и инновационной политики республики Фарит Гильманов. Было отмечено, что в настоящее время создано 11 индустриальных парков, из которых «только семь осуществляют свою деятельность». По словам Гильманова, инвесторы выбирают, как правило, территории опережающего социально-экономического развития или особые экономические зоны из-за налоговых льгот и таможенных преференций.

С учётом данного обстоятельства, минпромом проанализировал целесообразность создания новых индустриальных парков в Стерлитамакском и Салаватском районах, а также в Благовещенске, Кумертау, Белорецке и Белебее. На последних трёх территориях определены участки под индустриальные парки, разрабатывается их концепция и проектно-сметная документация. В Салаватском районе планируется создать агропарк. Идут переговоры с потенциальными резидентами.

С целью привлечения инвесторов в действующие индустриальные парки принят ряд мер поддержки: с 40 до 10 млн рублей уменьшена минимальная стоимость проектов, с 50% до 20% снижена доля софинансирования резидентами.

В настоящее время три проекта, представленные Башкирией, прошли предварительный отбор в Минэкономразвития России для получения федеральной поддержки на создание и развитие системы индустриальных парков.