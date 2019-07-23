Инчхон, Южная Корея, , 07:56 — REGNUM

В первой половине 2019 года в южнокорейском порту Инчхон сократился объем обработанных грузов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Incheon Port Authority.

Согласно опубликованным данным, в первой половине текущего года объем обработанных грузов в порту Инчхона составил 1 519 892 контейнеров, что на 0,005% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что объем обработанных грузов резко сократился спустя семь лет с 2012 года.

Представители Incheon Port Authority считают, что на сокращение объема обработанных грузов оказал сильное влияние торговый спор между Китаем и США.

«Экспортный рынок страны продолжает ухудшаться, поэтому мы намерены провести ряд маркетинговых мероприятий, чтобы привлечь компании и увеличить экспорт», — сообщили Incheon Port Authority.