Санкт-Петербург, , 07:36 — REGNUM

Современные тенденции в фундаментальных и практических измерениях, вопросы междисциплинарных исследований и образования обсудили участники Симпозиума Международной конфедерации по измерениям ИМЕКО (IMEKO), сообщила пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института метрологии им. Д.И.Менделеева.

Симпозиум прошёл в Санкт-Петербурге. Поделиться научными взглядами и практическими достижениями собрались около 100 человек из 29 стран. Организаторами с российской стороны выступили Институт метрологии и Метрологическая академия.

Руководитель консультативной группы симпозиума, профессор Джованни Росси «Традиционно наша работа ведется по трем направлениям — образование, наука об измерениях, измерения в биологии и медицине. Мы давно планировали привлечь к совместным исследованиям комитет, работающий в области измерения человеческих функций, но только в этом году, в Санкт-Петербурге, удалось это осуществить. Мы надеемся, что общие исследования будут способствовать развитию передовых научных направлений, например, в области психологии», — отметил .

Оценивая значение симпозиума для дальнейшего развития различных областей науки, авторитетные ученые сравнили мероприятие с всемирно известным Сольвеевским конгрессом по обсуждению фундаментальных проблем физики и химии.

«Такие встречи, как и Сольвеевские конгрессы в свое время, дают толчок развитию на многие годы вперед, — убежден профессор Эмиль Башканский — Пленарные и сессионные доклады охватывали широкий спектр вопросов, связанных с интеллектуальными и самоконтролирующимися многоканальными датчиками, дистанционной калибровкой, искусственным интеллектом измерительных и контрольных систем, биомаркерами, обобщением основных концепций метрологии, больших данных, измерений в биологии, медицине и образовании, измерений функций человека и животных и т.д. Научный и интеллектуальный уровень обсуждаемых вопросов был необычайно высок».

Отмечается, что одним из направлений симпозиума, вызвавшее активный интерес представителей всех технических комитетов, стало развитие измерительных технологий для повышения качества жизни.

«Мне запомнилось много хороших докладов, например, доклад о разработке датчиков для людей преклонного возраста. Такая задача представляет собой настоящий вызов для будущих разработок, ведь таких людей очень много. Мне также запомнилось обсуждение специального словаря для измерений. Это очень важно, так как специалисты по всему миру должны понимать друг друга и говорить на одном языке», — поделился впечатлениями председатель ТК1 («Образование и преподавание в области измерений и средств измерений») Майк Розенберг.

Для более полного представления о научно-техническом потенциале Санкт-Петербурга участники симпозиума смогли посетить ведущие научно-образовательные организации — Университет ИМТО, Горный университет, Высшую школу киберфизических систем и управления Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.