Туркестан, Казахстан, 23 июля 2019, 07:34 — REGNUM
Завод по производству бетона ТОО «Фахри СтройБетон» запущен в городе Кентау Туркестанской области Казахстана, сообщает 23 июля агентство «КазТАГ» со ссылкой на акимат (администрацию) Туркестанской области.
Производительная мощность завода составляет 3 куб. метра бетона в час. Предприятие выпускает бетон марок М150-М450. В акимате подчеркнули, что мощности завода достаточно для удовлетворения потребности всего региона.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Алма-Атинской области Казахстана планируют запустить цементный завод стоимостью 47 млрд тенге ($125 млн). Мощность предприятия составит 1,2 млн тонн цемента в год.
Читайте также: В Казахстане планируют построить цементный завод за $125 млн