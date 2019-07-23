Гуам, США, , 07:31 — REGNUM

Южнокорейские компании построит электростанцию замкнутого цикла на Гуаме, США. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

По данным источников, строительством электростанции займется консорциум, в который вошли Hyundai Engineering, Korea Electric Power Corporation и Korea East-West Power Corporation.

Электростанция «Guam Dededo» мощностью 200 МВт будет построена в 5 км к северо-западу от Международного аэропорта имени Б. Вон Пата. Проект оценивается в $534 млн.

Известно, что на территории Гуама имеются дизельные электростанции, построенные в 1970—1990 годах. Ожидается, что в будущем электростанции замкнутого цикла заменят старые дизельные электростанции и обеспечат стабильное энергоснабжение острова.