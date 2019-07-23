Оренбург, , 07:22 — REGNUM

Оренбургская область лидирует среди регионов Приволжского федерального округа по показателям безработицы и напряженности на рынке труда.

По данным Роструда, на 1 июля безработица в регионе зафиксирована на уровне 1,4%, а напряженность на рынке труда составила 1,3. В среднем по ПФО эти показатели отмечены на уровне 0,9 и 0,5 соответственно.

В Оренбуржье безработными признано 13 954 человека. Работодатели заявили, что нуждаются в 12 181 работнике.

Самый низкий уровень безработицы в Нижегородской области — 0,4%, в этом же субъекте РФ самый низкий показатель в ПФО по напряженности на рынке труда — 0,2.