Екатеринбург, , 07:19 — REGNUM

В Екатеринбурге запланировано строительство пристроя к школе № 181 в Академическом микрорайоне города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

В администрации города уточнили, что на реализацию проекта из регионального бюджета и городской казны будет выделено на 2019−2021 годы порядка 300 млн рублей. Планируется возведение трёхэтажного пристроя с полезной площадью свыше 12 тыс. кв метров.

Напомним, что с 2018 года в микрорайоне Академическом города Екатеринбурга введены в эксплуатацию два здания школы № 23 (в общей сложности на 1875 мест). В 2020 году планируется открыть школу № 26 на 1200 мест.

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При этом, в Академическом идёт активная застройка, в связи с чем, у жильцов микрорайона возникают проблемы с устройством детей в школы. Однако в администрации Екатеринбурга уверяют, что на 1 сентября мест хватит всем учащимся. Так на текущий момент в школах микрорайона с учетом второй смены есть еще 129 резервных мест.

«По расчетам планируемого прироста населения в Академическом жилом районе в период до 2023 года потребуется создать дополнительно более 3500 мест в общеобразовательных учреждениях и 1705 мест в дошкольных образовательных организациях», — уточнили в пресс-службе мэрии.

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