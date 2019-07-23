Якутск, , 07:51 — REGNUM

Стратегия развития Арктической зоны Якутии будет принята уже в августе 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM. В эти дни в республике с участием руководителей ведомств и заинтересованных районов, экспертов проходит сессия по развитию Арктической зоны в регионе.

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Министр по развитию Арктики в Якутии Владимир Чернорадский, говоря о пяти основных блоках развитие Арктической зоны, определил приоритет — улучшение возможностей для жизни человека:

«Главное для нас — это человек в Арктике, образование, культура, медицина, внедрение инноваций, создание рабочих мест, транспортная доступность, возможность заниматься промыслом. Всё это вместе войдёт в стратегию развития Арктической зоны нашей республики».

По завершении сессии будут подготовлены предложения, которые представят на рассмотрение в федеральные ведомства. Окончательную стратегию развития арктической зоны Якутии определят в августе.

Премьер-министр республики Владимир Солодов, подводя итог, акцентировал, что те, кто участвовал в работе сессии,»уехали домой с пониманием и идеями для разработки собственной стратегии развития района».

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев 25 июля планирует заседание Госкомиссии по вопросам развития Арктики.

Как сообщало ИА REGNUM, указом главы РФ Владимиром Путиным в начале 2019 года Минвостокразвития получил функции по развитию Арктики.