Южно-Сахалинск, , 05:52 — REGNUM

Сахалинская область остаётся единственным на Дальнем Востоке регионом, не имеющим государственного долга. Муниципальный долг невелик, и он несколько снизился к 1 июля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным Минфина РФ, на 1 июля Сахалин сохранил стерильную долговую историю и обходится без заимствований, причем, на протяжении многих лет.

Муниципалитеты имеют небольшой долг, который несколько снижен с июня по июль 2019 года: с 2,428 млрд рублей до 2,411 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край по состоянию на 1 июля 2019 года прекратил снижать госдолг, который является вторым по величине в ДФО и составляет 52,1 млрд рублей. Муниципалитеты региона берут кредиты, долг на 1 июля составил почти 4 млрд рублей.