Якутск, , 05:33 — REGNUM

Госдолг Якутии за один месяц увеличился сразу на 4 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основании данных Минфина РФ о кредитных обязательствах регионов по состоянию на 1 июля.

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Якутия нарастила государственный долг за месяц до 57,3 млрд рублей, в июне республика имела общую задолженность в размере 53,3 млрд рублей.

В структуре долга: 30,3 млрд рублей — ценные бумаги, 11,7 млрд — госгарантии, 15 млрд — общие кредиты, из которых практически в равной доле долги перед вышестоящим бюджетом и перед коммерческими банками. Увеличение госдолга региона за месяц произошло за счёт привлечения займа из вышестоящего бюджета.

Муниципальные долги в республике остались на уровне июня — 3,3 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия первое полугодие 2019 года завершила с госдолгом в 53,3 млрд рублей. Республика является лидером по объёму госдолга среди субъектов ДФО.