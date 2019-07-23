Москва, , 05:17 — REGNUM

Уменьшение размера упаковок на 7−20% замечено у российских производителей товаров повседневного спроса, начиная с 2012 г., со ссылкой на аналитиков аналитики GfK Rus пишет газета «Ведомости».

Уточняется, что проанализированы были покупки 20 тысяч домохозяйств. Оказалось, что одним из маркетинговых ходов производителей было сокращение веса или объёма единицы продукта, при котором цены снижалась не настолько сильно.

По словам гендиректора Союзмолока Артёма Белова, сокращение доходов населения и их покупательской способности вынудило производителей отказываться от классических размеров и искать новые форматы фасовки.

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