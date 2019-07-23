Благовещенск, , 05:17 — REGNUM

Долг в размере 26 млрд рублей выводит Приамурье в одно из лидирующих положений «должников» среди субъектов ДФО. По данным Минфина РФ, общие долговые обязательства бюджета Амурской области не претерпели изменений с прошлого месяца, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Так, по состоянию на 1 июля 2019 года долги по бюджетным кредитам составили 17,861 млрд рублей, долги по коммерческим кредитам — 8,142 млрд рублей.

Небольшое снижение долговой нагрузки произошло с долгами муниципальных образований Приамурья. При общей сумме долга на 1 июня 2019 года в размере 1,692 млрд рублей, к 1 июля 2019 года произошло незначительное снижение долга до 1,687 млрд рублей. Сумма долга по бюджетным кредитам со 160,8 млн рублей снизилась до 159,9 млн рублей, сумма долга по коммерческих кредитам с 1,531 млрд рублей снизилась до 1,527 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, руководству Еврейской автономной области в период времени с 1 июня по 1 июля 2019 года удалось снизить долговую нагрузку на областной бюджет на 118 млн рублей. Бюджет Приморского края продемонстрировал стабильные показатели, сохранив в течение месяца общий долг в объёме 5,203 млрд рублей.