Биробиджан, , 04:52 — REGNUM

Еврейская автономная область за месяц сократила долговые обязательства бюджета по кредитам на 118 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Бюджетные манипуляции Минфина: цели прописаны, но кое-что неясно

По данным Минфина РФ, по состоянию на 1 июня 2019 года совокупный долг субъекта составлял 5,865 млрд рублей, из которых 3,37 млрд рублей составляли бюджетные кредиты и 2,495 млрд рублей приходилось на коммерческие кредиты.

В течение месяца правительству ЕАО удалось снизить долговые обязательства на 118 млн рублей, погасив часть коммерческих кредитов. В результате чего по состоянию на 1 июля 2019 года общий долг бюджета составил 5,747 млрд рублей, а долг по кредитам соответственно снизился до 2,377 млрд рублей. Состояние бюджетных кредитов муниципальных образований осталось без изменений.

Читайте также: Долговая стабильность: Приморский край закредитован на 5,2 млрд рублей

Как сообщало ИА REGNUM, Приморский край продемонстрировал стабильность в своей закредитованности. Так, по состоянию на 1 июля сумма долговых обязательств составила 5,203 млрд рублей, не изменившись с прошлого месяца.