Москва, , 04:37 — REGNUM

Российские индексы снизились по итогам торгов 22 июля.

Так, индекс МосБиржи снизился на 0,6% — до уровня 2,684,25 (минус 16,32). Индекс РТС снизился на 0,7% — до 1 341,17 (минус 9,52).

По оценкам финансовых аналитиков investing.com, снижение индексов идёт на фоне торможения роста цен на нефть и отрицательных показателей азиатских бирж, которые падали после сокращения американского рынка 19 июля.

Напомним, по итогам торгов 22 июля, цена барреля нефти Brent составила $63,25 (рост +1,233), цена барреля нефти WTI — $56,16 (рост 0,712).

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