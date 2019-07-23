Владивосток, , 04:19 — REGNUM

Долговые обязательства бюджета Приморья на 1 июля показали стабильность — госдолг региона остался на прежнем уровне, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации Минфина РФ, долг Приморья по состоянию на 1 июля 2019 года составляет 5,203 млрд рублей, ровно столько же, сколько было и месяцем ранее, 1 июня 2019 года.

Структура долга распределяется на бюджетные долги и госгарантии. Так, на 1 июля 2019 года бюджетные кредиты составили 3,603 млрд рублей. Столько же было и 1 июня 2019 года. Госгарантии на 1 июля 2019 года составили 1,6 млрд рублей, этот показатель в течение месяца также не подвергся изменениям.

Долги муниципалитетов, входящих в состав субъекта, на 1 июля 2019 года составили 3,439 млрд рублей. Из них 2,46 млрд рублей — кредиты кредитных организаций, 978,95 млн рублей — бюджетные кредиты. Месяцем ранее общий долг муниципалитетов составлял 3,08 млрд рублей, из которых 2,8 млрд рублей приходилось на кредиты кредитных организаций, а 255 млн рублей составляли бюджетные кредиты от других бюджетов.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 1 мая 2019 года суммарный долг субъектов ДФО незначительно снизился по отношению к апрелю — с 209 млрд до 203,7 млрд рублей. Лидировали по объёму долгов Хабаровский край и Якутия, при этом Хабаровчане долги снизили, а Якутия нарастила.