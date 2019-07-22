Нью-Йорк, США, , 23:32 — REGNUM

Фондовый рынок США закрылся в «зеленой зоне» с ростом основных индексов от 0,1 до 0,7%, 22 июля передает агентство Reuters.

К концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 18,38 пункта (0,07%), до 27 172,58, индекс S&P 500 вырос на 8,4 пункта (0,28%), до 2985,01 пункта, индекс Nasdaq вырос на 57,65 пункта (0,71%), до 8 204,14 пункта.

Уверенный рост «высокотехнологичного» Nasdaq связан с ожиданием отчетов крупнейших интернет-компаний, которые должны быть представлены на текущей неделе.

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