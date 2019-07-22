Тверь, , 21:21 — REGNUM

Крупный инвестпроект в молочном животноводстве планируется реализовать в Тверской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, вопрос обсуждался 22 июля на совещании по реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе, которое провел губернатор Игорь Руденя. В частности, обсуждались планы по созданию в регионе новых молочных ферм.

Совещание по реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе Пресс-служба правительства Тверской области

«Мы готовы рассматривать вопросы о государственной поддержке инвестиционных проектов при условии, что будет понятен экономический эффект для региона: налоговые поступления в бюджет», — отметил тверской губернатор.

На совещании был представлен инвестпроект компании «Румелко-Агро». Проект предполагает создание в Кашинском городском округе трёх молочно-товарных ферм на 10,8 тыс. голов крупного рогатого скота. Проект планируется реализовать в 2020—2022 годах, объем инвестиций в проект оценивается в сумму до 18 млрд рублей. Фермы смогут производить до 240−300 тонн в сутки. Региону реализация проекта даст около 700 новых рабочих мест. При этом в перспективе планируется строительство и молокоперерабатывающего завода. Губернатор Игорь Руденя поручил создать рабочую группу для оперативного решения вопросов, связанных с подготовкой к реализации проекта.

ООО «Румелко-Агро» зарегистрировано в Тверской области в 2005 году. Компания расположена в деревне Маслятка Кашинского городского округа. В 2019 году посевные площади предприятия составили 12,2 тыс. га, в том числе 10,7 тыс. га кормовых культур, 1,5 тыс. га зерновых. Добавим, что в июне 2019 года в Тверской области была утверждена Концепция инвестиционной стратегии. Концепцией предусмотрена работа с инвесторами по принципу «одного окна», предполагающая комплексное сопровождение инвестпроектов.