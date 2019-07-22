Вильнюс, , 21:09 — REGNUM

Контрабанда табачных изделий из российской Калининградской области в Литву за год выросла в три раза, объявил сегодня, 22 июля, литовский таможенный департамент, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Только в этом, 2019 году, со стороны Калининградской области обнаружено и изъято 38% всех контрабандных сигарет. В 2018 году этот показатель составлял 11%, а в 2017 году — лишь 1%.

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Об угрозе роста контрабанды из Калининградской области литовские должностные лица особенно активно стали заявлять с начала июля 2019 года, когда заработал новый режим посещения российского региона — с помощью бесплатных электронных виз.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, кроме этого, в СМИ Литвы проходит активная кампания с призывами не посещать Калининградскую область из-за якобы множества угроз: от «вербовки российскими спецслужбами» до якобы конфликтных ситуаций в самом Калининграде, в котором якобы процветает «нищета», «алкоголизм», «наркомания».

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