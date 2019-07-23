Москва, , 00:05 — REGNUM

Сегодня, 23 июля, Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект об ответных мерах на недружественные действия США в отношении российских граждан и компаний, сообщает ИА REGNUM.

Речь о законопроекте, который направлен на то, чтобы гарантировать обеспечение прав и интересов граждан и компаний РФ, которые подпали под санкции США или других стран. В частности, отмечают авторы инициативы, такие лица фактически лишились возможности защищать свои права в иностранных и международных судах, что ущемляет их права на полноценное судебное разбирательство.

Так, законопроект предлагает установить, что иск к таким компаниям необходимо предъявлять в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождении этого гражданина в РФ или по месту нахождения его имущества. Для этого граждане и компании, находящиеся под санкциями, могут в одностороннем порядке внести изменения в действующие международное соглашения о разрешении споров с их участием.

Если же таких соглашений нет, то граждане РФ могут обратиться в суд РФ с иском о прекращении судебного разбирательства в судах других государств. Суд может удовлетворить такой риск и установить разумный срок для его исполнения. Если же суды за пределами РФ не исполнят это решение, то суд РФ вправе наложить судебный штраф. Размер штрафа в таком случае будет равен той сумме, которую другая сторона спора выдвинула в отношении гражданина РФ или российской компании.

Кроме того, граждане и компании, оказывавшиеся под санкциями, могут требовать уплаты неустойки, которая будет равна размеру исковых требований, предъявленных им в иностранных судах.

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