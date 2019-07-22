Уфа, , 20:25 — REGNUM

Правительство Башкирии подписало план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве с французской компанией SUEZ о мероприятиях, направленных на создание в Уфе инновационной системы управления городской средой и ликвидацию накопленного экологического ущерба от производственной деятельности. Об этом ИА REGNUM сообщили в госкомитете республики по внешнеэкономическим связям.

По словам директора компании по развитию бизнеса в России и СНГ Франсуа Кармантрана, наиболее перспективными направлениями взаимодействия являются проект «Умный город», ранее реализованный в Дижоне, и проект по экологической санации территории завода «Химпром».

Врио главы Башкирии Радий Хабиров подчеркнул, что SUEZ очень качественно выполнила серьёзные работы по строительству комплекса биологических очистных сооружений «Башнефть-Уфанефтехим».

Как сообщало ИА REGNUM, проект реконструкции биологических очистных сооружений, которую проводит компания SUEZ, рассчитан на производительность 84 тыс. кубометров в сутки, проект не имеет аналогов в России.

Пропускная способность комплекса предполагает прием всех промышленных, ливневых и хозяйственно-бытовых стоков не только НПЗ «Башнефти», но и 66 других предприятий Северного промышленного узла Уфы. Кроме того, комплекс может выдержать паводковый период.