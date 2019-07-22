Москва, 22 июля 2019, 20:12 — REGNUM
Проекты, конкурсы и образовательные программы Автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» помогают каждому найти путь к раскрытию своего таланта, считает руководитель Образовательного Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в понедельник, 22 июля на сайте Кремля опубликован президентский указ, согласно которому Президент России Владимир Путин возглавил Наблюдательный совет автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей». Елена Шмелева вошла в состав Наблюдательного совета.
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