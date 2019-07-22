Москва, , 20:07 — REGNUM

Министерство образования и науки России продолжит участвовать в реализации проектов АНО «Россия — страна возможностей», которая уже подтвердила свою эффективность, завоевала авторитет и имеет широкий круг инструментов для повышения социальной мобильности в России.

Об этом журналистам заявил министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

В понедельник, 22 июля, на сайте Кремля опубликован Указ президента РФ, согласно которому Владимир Путин возглавил Наблюдательный совет автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей».

Михаил Котюков вошел в состав Наблюдательного совета.

«АНО «Россия — страна возможностей» — организация, уже подтвердившая свою эффективность и завоевавшая авторитет, имеет широкий круг инструментов для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создания механизмов эффективных социальных лифтов в России. И это те самые направления, которые очень актуальны для большой и очень взыскательной аудитории — российской молодежи. Минобрнауки России будет и дальше принимать участие в реализации проектов платформы «Россия — страна возможностей», и мы открыты к обсуждению и реализации новых инициатив, соответствующих вызовам современной системы образования, науки и молодежной политики», — сказал Михаил Котюков.

Согласно президентскому указу, членами наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» под руководством Президента являются: заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, президент, председатель правления публичного акционерного общества «Сбербанк России» Герман Греф, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, помощник Президента РФ Андрей Фурсенко, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева, руководитель Образовательного Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

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