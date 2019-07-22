Лондон, , 19:59 — REGNUM

Мировые цены на нефть растут после ареста Ираном британского танкера в Персидском заливе, 22 июля передает агентство Reuters.

Нефть (cc) catmoz

К настоящему моменту нефть марки Brent выросла в цене на 94 цента (1,50%), до $63,41 за баррель. Дневной диапазон «мирового эталона» составил от $62,77 до $64,02 за баррель.

Нефть марки WTI поднялась на 67 центов (1,20%), до $56,30 за баррель. Минимальным значением марки в ходе сессии являются $55,75 за баррель, максимальным — $57,02 за баррель.

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