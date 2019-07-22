Казань, , 19:57 — REGNUM

Аграрии Татарии по итогам первого полугодия 2019 года увеличили денежную выручку на 13% — до 45 млрд рублей. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

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По его словам, выручка животноводов республики составила за указанный период 35 млрд рублей, в том числе 14 млрд рублей составила выручка за молоко, 19 млрд — мясо скота и птицы, 2,4 млрд — реализация яиц.

Всего в республике валовой продукции сельского хозяйства произведено на 93 млрд рублей, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 2%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в то же время, по словам директора ГБУ «Управление аквакультуры и пчеловодства республики Татарстан» Фаиза Динмухаметова, в связи с массовой гибелью пчёл в республике ожидается снижение производства мёда. В прошлом году пчеловоды республики получили около 7 тыс. тонн мёда, в этом году будет собрано не менее 6 тыс. тонн.