Казань, , 19:53 — REGNUM

В татарском Нижнекамске планируют провести транспортную реформу, для чего будет разработан проект по реорганизации системы пассажирского транспорта. На проектные работы предусмотрено «до 8 млн рублей», сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарии.

Власти отмечают, что итоги анализа действующей транспортной системы в Нижнекамске «неутешительны». Заместитель главы исполкома города Ленар Ахметов поясняет, что «маршрутная сеть сформирована неудобными и неэффективными семью трамвайными, девятью автобусными и многочисленными вахтовыми маршрутами». При этом отдельные маршруты дублируют друг друга. Поэтому принято решение о разработке транспортной модели города, предполагающей три варианта маршрутной сети. Оптимальный вариант выберут чиновники совместно с транспортниками, представителями общественности, промышленниками. Также создадут единый центр контроля за всеми видами общественного транспорта.

В настоящее время идёт поиск подрядчика, который разработает комплексную дорожную карту по реорганизации системы пассажирского транспорта. Для этих целей выделяется «до 8 млн рублей». Работы по созданию транспортной модели планируется завершить к февралю 2020 года.

Власти отмечают, что реформа предстоит масштабная. Будет пересмотрена не только маршрутная сеть, но и тарифы, проведён анализ пассажиропотока.

Отметим, в декабре 2018 года в столице соседней республики — Чебоксарах — реализовали расписанную на бумаге транспортную реформу, отменив 16 маршрутов, изменив схему движения 14 маршрутов. Начали действовать 24 автобусных маршрута. Первые дни реформы вызвали наибольшие нарекания и возмущение у жителей юго-западного района Чебоксар. Примечательно, что тогда по итогам опроса свыше 550 сотрудников администрации и руководителей городских учреждений, порядка 80% отметили, что проблем не было, и оценили доступность транспорта на «положительно». Опрос, проведённый на местном форуме при участии около 440 пользователей, показал другую картину: только 30% респондентов заявили, что транспорт ходит хорошо. После народного возмущения власти вынуждены были отыгрывать назад и менять отдельные маршруты.

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