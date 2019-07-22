Казань, , 19:47 — REGNUM

Татария направит на реализацию национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение» 7,4 млрд рублей дополнительно. Об этом заявил министр экономики Фарид Абдулганиев, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Только в 2019 году сумма дополнительного финансирования составит 2,4 млрд рублей. В частности, средства направят на реализацию региональных программ «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», «Старшее поколение».

Основной объем дополнительных средств направят на поддержку семей с детьми — 1,3 млрд рублей.

ИА REGNUM напоминает, Татария участвует в реализации 49 федеральных проектов. В рамках реализации 43 региональных программ республика подписала 37 соглашение на предоставление средств из федерального бюджета.

Всего на нацпроекты республика выделит 52,1 млрд рублей в период с 2019 по 2021 год, из которых 34,1 млрд рублей будет получено из федерального бюджета.