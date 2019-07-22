Владимир, , 19:27 — REGNUM

Медицинским работникам Владимирской области с 1 августа на 10% повысят оклады. Как сообщила пресс-служба областной администрации, соответствующее постановление подписал губернатор Владимир Сипягин.

Повышение произойдёт за счёт снижения доли выплат стимулирующего характера. Предполагается, что постепенно доли выплат по окладам в зарплатах медиков составят до 60%. Сейчас выплаты по окладам медработников не превышают 34% у врачей, 40% — у среднего медицинского персонала, 32% — у младшего медицинского персонала.

Как уже сообщало ИА REGNUM, во Владимирской области наблюдается дефицит медицинских кадров, а у некоторых учреждений здравоохранения накопились задолженности. Например, к скандалу привела ситуация в Курловской районной больнице, где из-за «финансово-экономического кризиса» работникам решили на 10% понизить зарплаты.

Читайте ранее в этом сюжете: Во владимирской больнице понизили зарплаты «до конца кризиса»