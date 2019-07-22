Вашингтон, , 19:26 — REGNUM

Вашингтон вводит санкции в отношении китайской компании Zhuhai Zhenrong в рамках мер по «оказанию максимального давления» на Иран, сообщил 22 июля госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, санкции вводятся в отношении самой компании, а также персонально её руководителя Ли Юминь. По мнению американской стороны, Zhuhai Zhenrong «нарушила законодательство Соединённых Штатов», осуществляя закупки нефти у Ирана.

Напомним, накануне министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал «экономическим терроризмом» односторонние санкции, вводимые США. По его словам, подобные меры «нельзя назвать санкциями, так как они не предназначены для обеспечения соблюдения законов».

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