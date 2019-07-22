Москва, , 19:21 — REGNUM

Воды на реках Центральной России катастрофически не хватает? из-за чего действуют весьма чувствительные ограничения на всех направлениях судоходства, а это, в свою очередь, ведет к простоям речного флота. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на судоходную компания «Волжское судоходство».

В августе должно состояться заседание межведомственной рабочей группы, на котором предметно будет обсуждаться проблема маловодья рек Центральной России. Также будут даны прогнозы по ситуации с водностью Волги, её притоков и иных рек. Если потребуется, транспортные и энергетические компании будут оповещены о новых ограничениях.

Однако уже сейчас понятно, что в навигацию 2019 года создалась очень сложная ситуация. В «Волжском пароходстве» считают, что основные причины маловодья — это излишняя сработка водохранилищ и неоправданность прогнозов ответственных государственных структур.

Кроме того, уже в середине весны 2019 года в Волжском бассейне запасы воды были ниже нормы на 35%.

Теперь же на различных участках Волги действуют весьма жесткие ограничения на прохождение судов. Оптимальная глубина работы флота — 400 сантиметров, однако уже в апреле на Волге в районе Городца глубина составляла 385 сантиметров, а в мае её неожиданно понизили до 325 сантиметров.

В итоге с третьей декады мая в Городце возникли огромные очереди на шлюзах. В отдельные дни в очередь выстраивались по 60−70 кораблей.

Кроме того, суда вынуждены ходить с загрузкой максимум в 65% от проектной. В некоторых местах движение судов возможно только в отдельные дни в течение трех часов.

Все это привело к сокращению грузоперевозок речным транспортом.