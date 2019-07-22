Ульяновск, , 19:09 — REGNUM

Администрация Ульяновска обратилась в природоохранную прокуратуру с просьбой проверить работу частного предприятия в селе Луговое, которое занимается переработкой пластиковых отходов. Сегодня, 22 июля, здесь побывала делегация из чиновников, правоохранительных и надзорных органов, сообщается на сайте мэрии города.

Выезду предшествовали обращений жителей Лугового по вопросу законности деятельности частной компании, которая занимается сортировкой и переработкой пластиковых отходов. В мэрии отмечают, что их пустили на территорию складирования отходов «только после приезда представителя природоохранной прокуратуры и полиции»

«При визуальном осмотре были обнаружены емкости из-под ядохимикатов», — говорится в сообщении.

Начальник управления по охране окружающей среды мэрии Ульяновска Александр Курашов отметил, что на территории бывшего совхоза «Луговской» расположены ангар и цех, «где производится складирование и, видимо, дальнейшая переработка пластиковых отходов». По его словам, у компании есть лицензия на данные виды работы, но она «может занимать только ангар, а отходы размещаются на соседнем участке»:

«По информации жителей, на территории находятся канистры, отработанные после использования пестицидов и гербицидов».

По обращению мэрии природоохранной прокуратурой будет организована соответствующая проверка предприятия.