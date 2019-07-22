Калуга, , 19:06 — REGNUM

Восемь муниципальных образовании Калужской области — Воротынск, Ворсино, Жиздра, Таруса, Товарково, Пятовский Завод, а также села Восход Жуковского района и Кудиново Малоярославецкого района — не успели в установленный Минстроем России срок до 1 июля заключить контракты на благоустройство общественных территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», сообщает 22 июля корреспондент ИА REGNUM.

Новый благоустроенный сквер в калужском микрорайоне «Терепец» Kaluga-gov.ru

Предназначенные им деньги перераспределены в пользу муниципалитетов, имеющих более высокий уровень готовности. По мнению губернатора Анатолия Артамонова, такое решение должно стимулировать муниципалитеты в срок и качественно решать вопросы благоустройства.

В настоящее время в регионе уже благоустроено 89 дворовых территорий и 33 общественных пространств. Мероприятия реализуют муниципальные образования, где проживают свыше одной тысячи человек. На финансирование программы «Формирование комфортной городской среды», которая с 2019 года стала частью национального проекта «Жилье и городская среда», в Калужской области выделено свыше 430 млн рублей.