Ростов-на-Дону, , 19:03 — REGNUM

Рост пассажиропотока «Городской электрички» в Ростове-на-Дону в период с января по июнь 2019 года (по сравнению с первым полугодием 2018-го) составил 24%. С начала реализации проекта (старт был дан в начале 2016 года) пассажиропоток увеличился с 41,7 тыс. человек до 147 тыс. в 2018 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 22 июля.

«Проект «Городская электричка» востребован и постепенно набирает ход. С начала его реализации есть очевидный рост пассажиропотока. Если первое время среднесуточно отправлялось 90 пассажиров, то сейчас — более 700 человек. Задача — повысить доступность электрички», — отметил глава Донского региона Василий Голубев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 100 млн рублей выделено на реконструкцию двух остановочных платформ, расположенных по пути следования электропоездов.

Напомним, что реализация проекта «Городская электричка» в Ростове-на-Дону началась в 2016 году, чтобы разгрузить городские дороги и спасти областной центр от автомобильных заторов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону взялись за остановки городской электрички