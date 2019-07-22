Ташкент, , 18:30 — REGNUM

Заместитель премьер-министра — министр финансов Джамшид Кучкаров и вице-президент Всемирного банка (ВБ) Сирил Муллер подписали заемные и грантовые соглашения на общую сумму 656 миллионов долларов, говорится в поступившем в ИА REGNUMсообщении ВБ.

«Данные средства предоставляются правительству со стороны Всемирного банка на реализацию проектов, способствующих осуществлению рыночных реформ, развитию дошкольного образования и системы социальной защиты в Узбекистане», говорится в сообщении.

Отмечается, что Всемирный банк значительно увеличил финансовое и техническое содействие правительству Узбекистана с момента начала реализации социально-экономических реформ в 2017 году.

Программа Всемирного банка в Узбекистане входит в тройку крупнейших в регионе Европы и Центральной Азии. В настоящее время в республике реализуются 22 проекта на общую сумму 4,08 миллиарда долларов.

Проекты направлены на содействие реформам в различных отраслях экономики и государственного управления, развитию сельского хозяйства, здравоохранения, образования, секторов водоснабжения и санитарии, энергетики, транспорта, системы социальной защиты и городской инфраструктуры