Ульяновск, , 18:22 — REGNUM

В Ульяновском областном клиническом онкологическом диспансере планируется построить новый семиэтажный корпус. Его стоимость оценивается в 4 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Площадку под строительство нового корпуса онкодиспансера осмотрели депутат Госдумы Владислав Третьяк и глава регионального региона Сергей Панченко. Власти отмечают, что здесь планируется разместить четыре хирургических отделения и внедрить современные методики онкохирургии, что позволит усилить работу по борьбе с онкологическими заболеваниями.

По словам министра, стоимость объекта оценивается в 4 млрд рублей. В конце 2020 года планируется завершить разработку проектно-сметной документации, строительство может начаться в 2022 году. Новый корпус планируется достроить и оснастить оборудование в 2025 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года комитет по социальной политике Совета Федерации рекомендовал правительству России включить на 2022 год мероприятие по софинансированию в Ульяновской области проекта по строительству нового хирургического корпуса онкологического диспансера.